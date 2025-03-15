Вывод основан на вращениях разных галактик. Это расширяет концепцию мультивселенной. Идея не нова, но наблюдаемые закономерности вращения галактик добавляют ей аргументов.

Анализ изображений, полученных с помощью телескопа Джеймса Уэбба, может свидетельствовать о том, что наша Вселенная находится внутри черной дыры. К такому выводу пришел астроном Канзасского государственного университета Лиор Шамир, опубликовавший свое исследование в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

"Большинство галактик, которые мы видим с Земли, вращаются в одном направлении. Это не соответствует существующей космологической модели".

Речь идет о ΛCDM – модели, основанной на холодной темной материи. Со временем к ней возникали вопросы: например, данные спутника Planck лучше объяснялись бы в случае сферической формы Вселенной. Новые наблюдения ставят под сомнение ее полноту.

Шамир изучил 263 галактики в рамках обзора JADES (Advanced Deep Extragalactic Survey). Он установил, что около двух третей из них вращаются по часовой стрелке, тогда как оставшаяся треть – в противоположном направлении. Обнаруженный дисбаланс сложно вписать в существующую картину мироздания.

"Вероятно, мы чаще видим галактики, вращающиеся в направлении, обратном Млечному Пути, из-за их относительного движения. Это делает их ярче и заметнее. Но если это не так, то Вселенная действительно устроена асимметрично".

Шамир также предполагает, что влияние могут оказывать черные дыры, изначально обладающие вращением. Если их больше с определенной ориентацией, это может свидетельствовать о глобальном механизме, в рамках которого и наша Вселенная является частью черной дыры.

Согласно физическим теориям, черные дыры обладают гравитацией, настолько мощной, что даже свет не может покинуть их границы, называемые горизонтом событий. Однако некоторые гипотезы допускают, что внутри таких объектов пространство может бесконечно расширяться, тогда как для внешнего наблюдателя черная дыра остается ограниченной по размеру.

Отсюда возникает мысль: возможно, наша Вселенная вложена в более крупную структуру, как одна из множества вложенных "детских вселенных", что расширяет концепцию мультивселенной. Идея не нова, но наблюдаемые закономерности вращения галактик добавляют ей аргументов.