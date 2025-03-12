Ни одного коммерческого продукта у компании нет.

Стартап Bolt Graphics вновь делает громкие заявления, обещая невиданный прирост производительности по сравнению с флагманскими решениями NVIDIA и AMD. Их новый проект, получивший название Zeus, якобы представляет собой самую мощную потребительскую видеокарту на сегодняшний день, способную изменить индустрию рендеринга, высокопроизводительных вычислений и гейминга.

Bolt Graphics основал Дарвеш Сингх в 2020 году, сосредоточившись на аппаратном ускорении трассировки лучей в киноиндустрии, эмуляции и играх. Однако, несмотря на амбициозные планы, компания пока не выпустила ни одного коммерческого продукта. Официально обещается, что первый GPU появится в начале 2025 года.

Согласно заявлениям Bolt Graphics, в задачах рендеринга Zeus опережает GeForce RTX 5090 в 10 раз, а в вычислениях с двойной точностью (FP64) – в 12 раз. Самые невероятные цифры касаются симуляции электромагнитных процессов, где Zeus якобы опережает NVIDIA Blackwell B200 в 300 раз.

Однако все эти показатели являются не чем иным, как предсиликоновыми тестами в эмуляции, что делает их крайне сомнительными. Пока компания не продемонстрирует рабочее железо, относиться к этим заявлениям стоит с изрядной долей скепсиса. Thunder, предыдущий проект Bolt Graphics, не содержал столь громких обещаний, но Zeus выглядит так, словно прибыл из будущего, предлагая возможности, недоступные другим производителям чипов.

Линейка Zeus будет включать три варианта: