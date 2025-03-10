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Kachka
Разогнанная RX 9070 XT после андервольтинга обошла по производительности RTX 5080
Нюанс состоял в том, что карта работала нестабильно.

Известный оверклокер Der8auer протестировал видеокарту PowerColor RX 9070 XT Red Devil и разобрался с её возможностями разгона. Он отмечает, что из-за жёстких временных рамок при запуске RX 9070 XT глубокой проверки провести не удалось, но теперь стало возможным детально изучить ограничения и выявить реальные возможности карты.

RX 9070 XT Red Devil – топовая версия с усиленной компонентной базой и эффективным охлаждением. Настолько тихим, что Der8auer даже усомнился в правильности маркировки BIOS-переключателей (OC и Silent), ведь в реальных тестах оба режима показали практически идентичные результаты: температура GPU была на уровне 62-63°C, hotspot – 85°C.

Первым шагом стало изменение профиля вентиляторов: Der8auer установил 49% скорости, что, по его словам, является пределом комфортного шума. Это сразу дало прирост частот: 2970+ МГц, а в пике карта достигла 3030 МГц, что всё же ниже заявленных PowerColor 3060 МГц.

Только после увеличения лимита мощности до 110% (около 360W) карта смогла взять рубеж в 3,1 ГГц. Однако главный прирост пришёлся на андервольтинг: снижая напряжение на 200 мВ в тесте 3DMark Time Spy, RX 9070 XT достигла 3,4 ГГц. Правда, стабильность в этом режиме оказалась под вопросом.

Андервольтированная RX 9070 XT в тестах Cyberpunk 2077 и 3DMark сумела опередить RTX 4080 и RTX 5080 Founders Edition. Но радоваться рано: обе карты также поддаются разгону и могут прибавить порядка 10%. Однако сравнение особенно любопытно, ведь речь идёт о GPU за $700-800 против видеокарты за $1000-1200.

#видеокарты #разгон #rtx 5080 #rx 9070 xt
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