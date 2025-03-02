Microsoft объявила о закрытии Skype в начале мая 2025 года, предлагая пользователям перейти на Teams.

Microsoft объявила о закрытии Skype в начале мая 2025 года, предлагая пользователям перейти на Teams. Консолидация видеосвязи связана с тем, что Teams стремительно набирает популярность и предоставляет более широкий функционал, чем устаревающий Skype, отметил руководитель подразделения Microsoft Джефф Типер.

"Чтобы упростить наши бесплатные коммуникационные решения и быстрее адаптироваться к потребностям пользователей, мы завершаем работу Skype в мае 2025 года. Вместо него мы сосредоточимся на Microsoft Teams (бесплатная версия) – современном центре общения и совместной работы".

Владельцы учетных записей Skype смогут войти в Teams, используя свои текущие данные. Контакты и история чатов будут перенесены автоматически, а также предусмотрена возможность экспорта данных.

Skype появился в 2003 году в Таллине и в свое время произвел революцию в онлайн-коммуникациях, используя технологию VoIP. Возможность совершать звонки в обход традиционных операторов сделала сервис особенно востребованным для международного общения, позволяя пользователям избежать высоких тарифов.

За годы существования платформа не раз меняла владельцев. В 2005 году Skype приобрела eBay за $2,6 млрд и вскоре добавила поддержку видеозвонков. В 2009-м контроль перешел к консорциуму инвесторов, а уже в 2011 году Microsoft выкупила сервис за $8,5 млрд.

К тому времени Skype вошел в число тех редких продуктов, чье название стало нарицательным, как Google или Uber. В 2013 году аудитория активных пользователей достигла 300 миллионов.

Однако со временем конкуренция в сегменте видеосвязи усилилась. Google, Cisco, Zoom, WhatsApp и другие игроки предложили собственные решения, которые потеснили Skype.