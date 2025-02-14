Пользователь отметил, что он наткнулся на несколько подобных ситуаций в YouTube.

Похоже, один из главных недостатков видеокарт серии RTX 4000 передался недавним чипам RTX 5000 поколения Blackwell. За последнюю неделю в сети появилось множество случаев оплавления кабеля питания видеокарт RTX 5090. В большинстве из них пользователи использовали неоригинальные кабели. Сегодня стало известно о том, что топовой картой NVIDIA ситуация не ограничилась.

Пользователь Rediit с ником Ambitious_Ladder1320 рассказал, что точно такой же случай произошел с его RTX 5080 и блоком питания Asus ROG Loki, к которому карта была подключена во время работы. Как рассказывает владелец устройства, он заметил красную лампочку над картой, означающую, что кабель 12VHPWR вставлен не так плотно, как нужно. Несмотря на это, пользователь несколько раз убедился, что сделал все правильно и снял это на видео. После разборки системы оказалось, что кабель оплавился.

Отмечается, что ни процессор, ни видеокарта, ни другие компоненты системы не пострадали. Пока оплавление не было обнаружено, RTX 5080 начала работать в режиме подключения PCIe 3.0. Использовал ли Ambitious_Ladder1320 оригинальный кабель, неизвестно.