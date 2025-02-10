Главным критерием переговоров должна быть позиция США и Европы относительно гарантий безопасности Украине.

После длительного перерыва с момента, когда Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Владимиром Путиным, он снова высказался о своей позиции по данному вопросу, заявив, что таковые все-таки возможны, однако при условии соблюдения ключевого требования.

Украинский лидер отметил, что главным критерием переговоров должна быть позиция США и Европы относительно гарантий безопасности Украине во время и после процесса. Кроме того, президент подчеркнул, что переговоры могут проводиться в любом формате, но они состоятся только в том случае, если партнеры "не бросят Украину".

Ещё одно заявление касалось возможности проведения на Украине президентских выборов. Мнение Зеленского на этот счет практически не изменилось: он заявил, что против каких-либо избирательных процессов в ближайшем будущем, потому что граждане страны не поддерживают смену власти во время конфликта. К тому же, сложно будет вести учет голосов военных, если большая часть из них вообще сможет проголосовать, находясь в сложных условиях. Голосовать же без них, сказал Зеленский, просто нечестно.