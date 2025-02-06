На его восстановление ушло всего 6 миллионов долларов.

ВВС США успешно собрали два истребителя F-35A Lightning II, спасенных после аварий, в полностью готовый к эксплуатации самолет. Этот амбициозный проект, получивший название "птица-франкенштейн", занял почти год и обошелся в разы дешевле, чем приобретение нового истребителя. Общая стоимость ремонта составила около 6 миллионов долларов – поразительно мало по сравнению с ценой нового F-35A (80 миллионов долларов).

Этот случай, связанный с объединением основных компонентов двух отдельных F-35, является первым для ВВС. Оба самолета изначально предназначались для утилизации. Один из них потерпел крушение носового шасси на авиабазе Хилл в 2020 году, а другой пережил пожар двигателя на авиабазе Эглин во Флориде в 2014 году.

Реконструкцию возглавили летчики 388-го истребительного авиакрыла с авиабазы Хилл в штате Юта при важнейшей поддержке Объединенного программного управления F-35, Авиационного комплекса материально-технического обеспечения Огден и компании Lockheed Martin. В ходе проекта команда изготовила специальные инструменты для соединения разрозненных секций поврежденных истребителей. После завершения конструкционных работ планер был перевезен в ангар Хилл для дальнейшей сборки.

Старший летчик Ягуар Арнольд, командир экипажа, участвовавшего в проекте, рассказал о первоначальном состоянии самолета:

"Когда мы получили самолет, это была практически оболочка. Нужно было выполнить множество задач, которые мы раньше не выполняли на уровне подразделения".

Процесс восстановления был обширным. Команде пришлось полностью переделать проводку самолета, восстановить кабину пилота и системы авионики, а также нанести новое радиопоглощающее покрытие, чтобы сохранить его стелс-способности. В тесном сотрудничестве с техниками Lockheed они восстановили шасси и органы управления самолетом.

После успешного завершения наземных испытаний и летных проверок самолет был отправлен на завод Lockheed в Форт-Уорт, штат Техас, для окончательной сертификации.