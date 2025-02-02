В их числе продвинутая фронтальная камера.

Этой осенью Apple изменит линейку iPhone, представив совершенно новую модель: iPhone 17 Air. Компания отказывается от варианта Plus в пользу изящного устройства с обновленным дизайном. Ниже приведены четыре ключевых особенности iPhone 17 Air.

В то время как отчеты о точных размерах варьируются, известный аналитик Минг-Чи Куо предполагает, что устройство будет сужаться до 5,5 мм в самой тонкой точке. Это существенное уменьшение по сравнению с существующими моделями: iPhone 16 Pro имеет толщину 8,25 мм, а базовые iPhone 16 и 16 Plus – 7,8 мм. Даже iPhone 6, который когда-то был самым тонким устройством Apple, имел толщину 6,9 мм.

Помимо тонкого профиля, iPhone 17 Air оснастят дисплеем, который стратегически занимает место между моделями Pro.

Ожидается, что грядущие iPhone 17 Pro и Pro Max будут иметь 6,3- и 6,9-дюймовые экраны, соответственно, как и их собратья iPhone 16. iPhone 17 Air получит оптимальные 6,6 дюйма, предлагая потенциальный компромисс. Благодаря ультратонкой конструкции он может казаться более компактным, но при этом с большим дисплеем.

iPhone 17 Air будет отличаться от своих собратьев конфигурацией камеры. В отличие от моделей Pro, которые имеют три камеры, и базовой модели, которая имеет две, 17 Air получит только один 48 Мп модуль "Fusion".

Хотя мало что известно о ее конкретных улучшениях по сравнению с существующей серией iPhone 16, уникальный дизайн "панели камеры" намекает на потенциальные новые функции. Есть ли у Apple в запасе сюрпризы, пока неизвестно.

Камеры для селфи долгое время играли вторую скрипку по сравнению с задними сенсорами, а максимальный объектив фронтальной камеры Apple составляет 12 Мп. Все изменится с появлением iPhone 17.

Фронтальная камера iPhone 17 Air, как и остальных моделей линейки, получит апгрейд до 24 Мп. Хотя она все еще не дотягивает до качества задней камеры, обновление должно сократить разрыв, обеспечивая более четкие, детализированные селфи и улучшенную работу в условиях низкой освещенности.