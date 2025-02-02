Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Озвучены четыре основных фишки грядущего iPhone 17 Air: толщина, дисплей и камеры
В их числе продвинутая фронтальная камера.

Этой осенью Apple изменит линейку iPhone, представив совершенно новую модель: iPhone 17 Air. Компания отказывается от варианта Plus в пользу изящного устройства с обновленным дизайном. Ниже приведены четыре ключевых особенности iPhone 17 Air.

В то время как отчеты о точных размерах варьируются, известный аналитик Минг-Чи Куо предполагает, что устройство будет сужаться до 5,5 мм в самой тонкой точке. Это существенное уменьшение по сравнению с существующими моделями: iPhone 16 Pro имеет толщину 8,25 мм, а базовые iPhone 16 и 16 Plus – 7,8 мм. Даже iPhone 6, который когда-то был самым тонким устройством Apple, имел толщину 6,9 мм.

Помимо тонкого профиля, iPhone 17 Air оснастят дисплеем, который стратегически занимает место между моделями Pro.

Ожидается, что грядущие iPhone 17 Pro и Pro Max будут иметь 6,3- и 6,9-дюймовые экраны, соответственно, как и их собратья iPhone 16. iPhone 17 Air получит оптимальные 6,6 дюйма, предлагая потенциальный компромисс. Благодаря ультратонкой конструкции он может казаться более компактным, но при этом с большим дисплеем.

iPhone 17 Air будет отличаться от своих собратьев конфигурацией камеры. В отличие от моделей Pro, которые имеют три камеры, и базовой модели, которая имеет две, 17 Air получит только один 48 Мп модуль "Fusion".

Хотя мало что известно о ее конкретных улучшениях по сравнению с существующей серией iPhone 16, уникальный дизайн "панели камеры" намекает на потенциальные новые функции. Есть ли у Apple в запасе сюрпризы, пока неизвестно.

Камеры для селфи долгое время играли вторую скрипку по сравнению с задними сенсорами, а максимальный объектив фронтальной камеры Apple составляет 12 Мп. Все изменится с появлением iPhone 17.

Фронтальная камера iPhone 17 Air, как и остальных моделей линейки, получит апгрейд до 24 Мп. Хотя она все еще не дотягивает до качества задней камеры, обновление должно сократить разрыв, обеспечивая более четкие, детализированные селфи и улучшенную работу в условиях низкой освещенности.

#смартфоны #apple #iphone 17 #камеры #iphone 17 air
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия сравнила французские Rafale M и советские МиГ-29К
3
ASML готовит к отгрузке литографическую установку EXE:5200 нового поколения
1
Для российских военных разработаны специальные патроны калибра 7,62x39 для борьбы с дронами
3
Tecno опубликовала тизер смартфона Pova 7 со встроенной светодиодной подсветкой
+
MiniOS 4.1: Лёгкий и универсальный live-дистрибутив для USB-носителей с новыми возможностями.
+
Глобальная версия Xiaomi 15 Ultra появилась в базе данных FCC
+
Российский «Орешник» способен обойти любую систему ПРО, включая «Железный купол»
2
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
3
Представлена бюджетная портативная игровая консоль R36H с аналоговым управлением
+
Канада намерена обложить США 100% пошлинами на импорт электромобилей Tesla
6
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа
6
Авторы фанатского ремастера GTA Vice City на движке GTA IV сообщили о полном прекращении работы над проектом из-за жалоб правообладателя
4
Технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation от Nvidia подвергли слепому тестированию
15
Крупнейшие интернет-магазины России намеренно задерживают выплаты продавцам почти на месяц
2
Драйвер Mesa 25.0 с открытым кодом обеспечит видеокартам AMD RDNA 4 «достаточную» поддержку Vulkan
+
Потоковое видео и новые 4K-телевизоры являются причиной резкого роста выбросов CO2 в мире
7
Россия и Китай создадут сверхмощный лазер для исследования свойств материи
2
Alan Wake 2 получает первое крупное обновление в 2025 году
2
Шведская хоккейная ассоциация отказалась от бойкота матчей со сборной России
1
Настольные процессоры Intel Nova Lake получат до 48 ядер
11

Популярные статьи

Об окончании Великой эры консолей Xbox в 2025 году
5
"Aloft": крайне сырая и не оптимизированная игра в раннем доступе (краткий обзор)
1
Игровая сборка для мажоров и богатых энтузиастов на GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D за 600 000р
26
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
108
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
37
Обзор компьютерных мышей 3D Optical Mouse и Hadron HDX3253
8

Сейчас обсуждают

Маэстро
19:00
Китя, твою Китю зовут Веточка.
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Маэстро
18:57
только Ките )))))))))))))))))))))))))))
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Nvidia&Intel Hater
18:56
там ее уже и нет.кому она нужна
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Товарищ Ким
18:56
Про границу, точно отметили, и я там был, но тогда город ещё назывался Свердловым (Яков Аарон). Теперь про другую границу. Переговоры, в свете последних новостей о массовых казнях граждан РФ, в курс...
«Мы будем говорить»: Трамп анонсировал переговоры с Путиным
Маэстро
18:56
да и печень Шишке не к чему )))))
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Nvidia&Intel Hater
18:56
да он подумал,зачем ему две почки и два легких )
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Маэстро
18:54
ты же шлюха конченная из подворотни, тебя даже Леха не любит
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
ЮРА ОНИЩЕНКО
18:54
Авито тоже теперь кредиты даёт, так что намахать не выйдет )))
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Маэстро
18:53
да да если бы он её ещё купил, 4090, а то сидит на 1030
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Венера Лапунова
18:53
Сразу видно украинский бот, все в своем стиле, везде так пишите и не стыдно позорится все вам воздаться. Как раз Россия и производит именно высокотехнологичное и в области космической отрасли и вооруж...
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем