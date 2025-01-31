Полночь означает крах цивилизации, чем ближе стрелки часов, тем серьезнее угрозы.

Часы Судного дня, зловещий индикатор экзистенциальной опасности человечества, приблизились к полуночи. Созданные в 1947 году "Бюллетенем ученых-атомщиков" – организацией, одним из основателей которой был Альберт Эйнштейн, они служат страшным барометром глобальной катастрофы. Полночь означает крах цивилизации, чем ближе стрелки часов, тем серьезнее угрозы, связанные с ядерной эскалацией, ухудшением климата, нерегулируемым искусственным интеллектом и появляющимися биотехнологиями.

28 января "Бюллетень" перевел часы с 90 на 89 секунд до полуночи, подчеркнув, что мир стоит на краю. Этот сдвиг отражает совокупность нарастающих кризисов, каждый из которых усугубляет опасность, с которой сталкивается человечество.

Тем временем Соединенные Штаты, Китай и РФ продолжают вкладывать огромные ресурсы в модернизацию и расширение своих ядерных арсеналов. Действия в области климата остаются в таком же застое: в прошлом году глобальные выбросы парниковых газов снова выросли, что свидетельствует о коллективной неспособности сдержать экологический коллапс.

Еще больше усугубляет ситуацию то, что исследования в области биооружия развиваются с пугающей быстротой, в то время как нормативный надзор отстает. Перспектива синтетических пандемий, сконструированных руками человека, превратилась из антиутопической фантастики в реальную угрозу. Не меньшую тревогу вызывает и бесконтрольное ускорение развития ИИ.