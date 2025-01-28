По сообщениям, его разработка обошлась относительно дешево.

Новый соперник вступил в конкурентную борьбу в сфере искусственного интеллекта. Китайская компания DeepSeek, специализирующаяся на разработке ИИ, представила открытую версию своей модели R1 20 января 2025 года, и этот релиз уже привлек к себе огромное внимание мирового сообщества. Согласно отчетам, модель R1 конкурирует, а в некоторых случаях и превосходит модель O1 от OpenAI в определенных бенчмарках, при этом требуя меньше вычислительных ресурсов. Эта разработка вызвала широкое обсуждение в технологической отрасли. Примечательно, что приложение DeepSeek за несколько дней после выхода вырвалось на первое место в App Store, обогнав ChatGPT и подчеркнув обострение соперничества между китайскими и американскими технологическими лидерами в гонке за превосходство в области ИИ.

Отличительной чертой этого достижения является эффективность DeepSeek. Компания утверждает, что обучила свою модель R1, состоящую из 671 млрд параметров, используя всего 2 048 графических процессоров NVIDIA H800, имея бюджет в 5,6 млн долларов. Такой уровень экономичности особенно поразителен, учитывая, что гиганты индустрии, такие как OpenAI и Google, обычно требуют гораздо больших ресурсов для сопоставимых проектов.

Гарри Тан, генеральный директор Y Combinator, по поводу успеха китайской компании написал на сайте X следующее: