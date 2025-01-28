Все бенчмарки проводились в разрешении 1080p с использованием предустановки High.

Линейка Strix Halo от AMD была официально анонсирована на выставке CES 2025, представив Ryzen AI Max+ 395 и Max 390 с интегрированным графическим процессором Radeon 8060S. Согласно недавно появившимся маркетинговым материалам, этот iGPU в играх превосходит мобильную карту NVIDIA RTX 4070 Laptop на 68,1%.

Серия Strix Halo представляет собой самые передовые APU от AMD на сегодняшний день. Возглавляет линейку Ryzen AI Max+ 395, объединяющий 16 ядер Zen 5 и графический процессор Radeon 8060S. Основанный на архитектуре RDNA 3.5, этот iGPU может похвастаться 40 вычислительными блоками (CU) – значительное улучшение по сравнению с Radeon 890M, используемым в линейке AMD Strix Point.

Хотя AMD воздержалась от предоставления конкретной информации о бенчмарках во время выставки CES, появились дополнительные подробности. Как сообщил пользователь Reddit, ссылающийся на маркетинговые материалы AMD и интервью с Беном Конрадом, Radeon 8060S заявляет о серьезном приросте производительности по сравнению с GPU RTX 4070 Laptop.

Согласно внутренним тестам AMD, Ryzen AI Max+ 395 обеспечивает прирост производительности от 1 до 68,1% в 17 протестированных играх. Например, в Borderlands 3 преимущество Radeon 8060S составило 68%, а в Baldur's Gate 3 – 52,6%. Все бенчмарки проводились в разрешении 1080p с использованием предустановки High. AMD подчеркивает, что системы тестировались в условиях схожих ограничений по тепловой расчетной мощности, хотя точные конфигурации мощности не раскрываются.

В качестве сравнительной системы использовался ROG Flow Z13, оснащенный Intel Core i9-13900H и RTX 4070.