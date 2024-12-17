Шумит устройство как спортивная машина во время езды.

Игровые ноутбуки уже давно страдают от перегрева и чрезмерной громоздкости. Однако новый портативный мод PlayStation 5, появившийся в Китае, довел эту проблему до крайности. Изготовленное группой под названием BBook AI, данное творение настолько велико, что игровые ноутбуки по сравнению с ним внезапно кажутся изящными. BBook AI поместил внутренности Sony PlayStation 5 во внушительный 17,3-дюймовый корпус ноутбука.

Вес BBook AI Original Edition без блока питания составляет 5 кг, а с ним 5.5 кг, и он далеко не портативен. Для сравнения, PS5 Slim весит 3 кг, а стандартная PS5 – 4.3 кг. Таким образом, BBook AI – это тяжелая машина, причем не только в одном смысле.

На первый взгляд, устройство кажется обычным игровым ноутбуком, хотя трудно не заметить его значительную толщину в 31,3 мм. 3D-печатный корпус и промышленный дизайн придают ему надежный, почти прочный вид, но при такой массе он вряд ли выдержит падение.

Под корпусом находится внутренняя начинка PS5: 8-ядерный процессор Zen 2, графический процессор RDNA2 с 36 вычислительными блоками, 16Gb оперативной памяти GDDR6 и 825Gb памяти PCIe 4.0, обеспечивающие ту же мощность, что и в оригинальной PlayStation 5. Хотя на бумаге эти характеристики впечатляют, возникает вопрос: зачем выбирать BBook AI, если стандартная PS5 обладает такой же производительностью.

В реальности BBook AI представляет собой скорее нишевый проект, ориентированный на энтузиастов. Его отличительной особенностью является встроенный 17,3-дюймовый 4K-дисплей со 100%-м цветовым охватом DCI-P3 в паре с полноразмерной клавиатурой.

Еще один существенный компромисс – время автономной работы. Внутренние компоненты PS5 потребляют около 200W энергии, а значит, даже мощного аккумулятора будет недостаточно для длительного использования. В результате разработчики BBook AI полностью отказались от аккумулятора, поэтому для работы его необходимо подключать к розетке. Кроме того, он издает шум в 71,3 децибела, сравнимый с громким феном или спортивным автомобилем на полном ходу.