На данный момент разработка не готова к массовому производству.

Последняя инновационная разработка британской армии в области борьбы с беспилотниками – высокоэнергетическое лазерное оружие Wolfhound (HELWS) – достигла значительных успехов в ходе недавних полевых испытаний. Эта передовая система, интегрированная в бронетранспортер, предназначена для точной и быстрой нейтрализации беспилотников. Используя самые современные сенсоры и системы слежения, Wolfhound готов противостоять растущей угрозе, которую представляют собой БПЛА в зонах боевых действий, аэропортах и даже в гражданских районах.

Недавно проведенные испытания на полигоне Рэднор продемонстрировали способность системы Wolfhound выводить из строя и уничтожать беспилотники во время полета. В системе используется мощный лазер, точно нацеливающийся на беспилотники, пока они не выйдут из строя и не упадут. Ключевую роль в этом процессе играют усовершенствованные датчики, обеспечивающие точное наведение.

Министерство обороны Британии поставило в заслугу сотрудничество между своими техническими группами и промышленным консорциумом, возглавляемым Raytheon UK, за разработку Wolfhound. Согласно пресс-релизу, результатом этого сотрудничества стала мобильная, оснащенная лазером платформа, которая сочетает в себе защиту транспортера войск и передовые возможности высокоэнергетической лазерной системы.

Уорент-офицер Мэтью Андерсон, который руководил испытаниями в Группе развития ближнего боя британской армии, поделился своим энтузиазмом по поводу эффективности системы.

"В каждом боевом столкновении мы убирали с неба беспилотник. Хотя мы проводили испытания на различных дистанциях, скоростях и высотах, неизменным остается одно – беспилотники уничтожались в любых условиях".

Представитель МО также отметил оперативные преимущества развертывания мобильной системы, способной как отслеживать, так и уничтожать беспилотники. Официальные лица признали, что нынешняя версия Wolfhound является демонстрационной и еще не готова к боевому развертыванию.