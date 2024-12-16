Поезд разгоняется до 160 км/ч.

С 15 декабря жители Челябинска и Екатеринбурга получили возможность быстрее добираться друг до друга благодаря запуску нового скоростного поезда "Финист". Первый состав отправился в рейс в воскресное утро, открывая регулярное ежедневное сообщение между двумя крупнейшими городами региона.

Детали маршрута

Скоростной поезд будет отправляться из Челябинска в 7:00 утра по местному времени и прибывать в Екатеринбург в 11:18. В обратном направлении состав стартует в 18:25, а в Челябинске окажется к 22:43. Время в пути составляет чуть более четырех часов.

Путешественники смогут воспользоваться услугами "Финиста" на промежуточных станциях, включая Муслюмово, Нижнюю, Каменск-Уральский, Арамиль и Кольцово, а также на нескольких других остановочных пунктах.

Стоимость и льготы

Базовый тариф для поездки составляет 850 рублей. Однако предусмотрены скидки: для студентов и школьников билет обойдется в 425 рублей, а для людей со льготами поездка будет бесплатной. Подробности о тарифах и условиях можно найти на официальном сайте перевозчика.

Технические особенности и удобства

Поезд "Финист", разработанный на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме, отличается использованием отечественного оборудования, которое позволяет ему развивать скорость до 160 км/ч. Применение рекуперативной системы торможения снижает энергопотребление, возвращая часть энергии в электрическую сеть.

Для обеспечения комфорта пассажиров были переработаны сиденья: их форма адаптирована для длительных поездок. В каждом кресле предусмотрены USB-порты для зарядки устройств. Вагоны оборудованы системами очистки воздуха и климат-контроля, что делает поездки удобными в любое время года.