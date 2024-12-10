Многие из них переносят графики выхода своих игр.

Grand Theft Auto 6 станет одним из самых грандиозных релизов видеоигр в истории. Спекуляции вокруг ее выхода, который в настоящее время не определен и может быть отложен до 2026 года, уже меняют стратегии игровой индустрии в целом.

Согласно недавнему отчету Bloomberg, ожидание GTA 6 настолько велико, что конкурирующие издатели стратегически откладывают анонсы своих игр на осень 2025 года. Многие из них ждут подтверждения графиков релизов, пока Rockstar Games не прояснит, действительно ли GTA 6 дебютирует в 2025 году или будет перенесена на следующий год. Такой осторожный подход отражает огромное влияние игры: по прогнозам аналитиков, она станет крупнейшим в истории гейминга проектом.

Rockstar Games и ее издатель, Take-Two Interactive, в последние месяцы хранили молчание о GTA 6. В мае Take-Two подтвердила, что релиз игры запланирован на осень 2025 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Однако амбициозный масштаб и техническая сложность игры могут сдвинуть ее выход на 2026 год. На данный момент никаких официальных изменений в графике не объявлено.

Однако ожидание релиза на ПК, скорее всего, затянется еще больше. Хотя Rockstar почти уверена, что игра в конечном итоге выйдет на ПК, компания пока не предоставила подтверждения. Тем временем консольные игроки могут столкнуться с компромиссами в производительности. Учитывая амбициозность игры, даже такое продвинутое оборудование, как PlayStation 5 Pro, с трудом будет поддерживать 60 FPS, особенно если стандартная версия PS5 нацелена на 30 FPS.