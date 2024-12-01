Изначально ученые считали, что это сверхновая.

Что происходит, когда огромное газовое облако поглощает пару хищных сверхмассивных черных дыр? Это космическое столкновение порождает драматическое взаимодействие небесных явлений, раскрывая некоторые из самых сложных форм поведения Вселенной.





AT 2021hdr, бинарная система сверхмассивных черных дыр (BSMBH), находится в центре галактики в созвездии Сигнус, примерно в 1 млрд световых лет от Земли. Обнаруженная в 2021 году Центром переходных процессов НАСА Zwicky Transient Facility, эта система демонстрировала необычные вспышки, которые первоначально были отмечены командой ALerCE. Событие озадачило исследователей и заставило их пойти по пути исключения, чтобы определить источник вспышек.

Вспышки были настолько интенсивными, что AT 2021hdr едва не была ошибочно классифицирована как сверхновая. Однако ее периодический характер быстро исключил такую возможность. Когда наблюдения обсерватории НАСА "Свифт" Нила Герелса в 2022 году были сопоставлены с моделированием, исследователи пришли к убедительному объяснению: приливное разрушение массивного газового облака бинарными черными дырами.

"Колебания AT 2021hdr не могут быть легко объяснены ни одним из механизмов, обычно связанных с SMBH", – заявила команда исследователей в газете "Astronomy and Astrophysics".

В отличие от типичных активных галактических ядер, где сверхмассивные черные дыры потребляют материал из светящихся аккреционных дисков, AT 2021hdr демонстрировала уникальную модель вспышек: они происходили каждые 60-90 дней.