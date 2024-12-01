Маслкар был не раз модифицирован.

Автомобиль Chevy II Nova Sport Coupe 1967 года выпуска, некогда принадлежавший покойному Полу Уокеру, главному герою фильмов "Форсаж", выставлен на аукцион Bring a Trailer. Авторская машина, значительно модифицированная специалистами по muscle-car Year One, была подарен Уокеру в 2004 году после их участия в съемках фильма "2 Fast 2 Furious". В фильме 2003 года были показаны автомобили, доработанные компанией, в том числе Chevrolet Camaro и Dodge Challenger.

Изначально представленный в 1962 году как более традиционная альтернатива Corvair, Chevy II позже получил значок Nova, а затем и вовсе отказался от названия Chevy II. Эта модель имеет уникальную схему окраски Slate Gray, вдохновленную цветом Porsche 2002 года, согласно аукционному листингу. Ключевые обновления экстерьера включают в себя индукционный капот и мини-трубчатые задние колесные колодцы, позволяющие устанавливать колеса и шины в шахматном порядке.

Шасси было значительно модернизировано, получив рулевую рейку с усилителем в стиле Ford Mustang II, четырехзвенную заднюю подвеску и дисковые тормоза. Двигатель, установленный компанией Year One, остается неизвестным, но в настоящее время Nova оснащается 6,0-литровым V8, предположительно от пикапа General Motors, в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль был приобретен нынешним владельцем в 2020 году и с тех пор прошел техническое обслуживание, включая замену коврового покрытия, аккумулятора, незначительные подкраски, а также ремонт спидометра и тахометра.

Пол Уокер, трагически погибший в автокатастрофе в 2013 году, был известен своей разнообразной коллекцией автомобилей. Помимо японских спорткаров, которые часто появлялись в его роли Брайана О'Коннора в "Форсаже", в гараже Уокера также хранилась европейская классика, такая как Porsche 911 Carrera RS 2.7 1973 года и BMW M1.