Особенно выделяется автомобиль Model S.

Tesla, традиционно считавшаяся лидером в производстве самых безопасных автомобилей, теперь сталкивается с серьезными сомнениями после публикации отчета авто-исследовательской компании iSeeCars. Согласно исследованию, автомобили Tesla имеют самый высокий показатель смертельных аварий среди всех брендов, что противоречит громким заявлениям компании и утверждениям генерального директора Илона Маска.

В отчете, охватывающем аварии с летальным исходом за период с 2017 по 2022 годы, выявлено, что Tesla зарегистрировала 5.6 смертельных аварий на млрд миль пробега, немного опережая Kia (5.5 на млрд). Это ставит компанию на первое место среди всех брендов по уровню смертельных происшествий. Особое внимание привлекли две конкретные модели Tesla. Модель Y была названа шестой по опасности среди всех автомобилей, с показателем аварий в 3.7 раза выше среднего для легковых машин и в 4.8 раза выше для внедорожников. Модель S продемонстрировала показатель, в два раза превышающий средний для всех автомобилей.

Эти данные противоречат многократным заявлениям Маска и рекламным материалам компании. Илон Маск не раз утверждал, что автомобили Tesla – это "самые безопасные машины на дороге", в то время как сама компания заявляет, что ее автомобили "спроектированы быть самыми безопасными в мире".

Особое внимание стоит уделить использованию передовых систем помощи водителю, таких как Autopilot и Full Self-Driving, которые должны снижать человеческие ошибки и повышать безопасность. Статистика аварий показывает, что эти технологии, возможно, не так эффективны, как это утверждается в рекламе. Карл Брауэр, исполнительный аналитик iSeeCars, отметил, что повышенные показатели аварий скорее отражают сочетание поведения водителей и дорожных условий, чем проблемы с безопасностью самих автомобилей.