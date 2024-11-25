Она будет соответствовать санкциям США.

Эксклюзивный для Китая вариант видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090D, похоже, подтвержден недавней утечкой информации о бренде. Это откровение подчеркивает, что NVIDIA по-прежнему стремится удовлетворить потребности китайских геймеров, несмотря на жесткие экспортные ограничения со стороны США. RTX 5090D придет на смену RTX 4090D, которая пусть и с уменьшенными характеристиками, но завоевала заметный рынок в Китае.

Для тех, кто не знает, графические ускорители NVIDIA серии "D" представляют собой модифицированные версии флагманских моделей, разработанные в соответствии с американскими законами об экспорте технологий. Они часто включают уменьшенное количество ядер и более низкую производительность по сравнению с оригинальными аналогами. Тем не менее, карты остаются привлекательным вариантом для китайского рынка, сочетая соответствие требованиям и конкурентоспособную производительность.

Последняя утечка, которой поделился ресурс MEGAsizeGPU, показывает потенциальный логотип для предстоящего флагманского GPU NVIDIA, соответствующего санкциям. Это обновление последовало за решением NVIDIA прекратить производство GeForce RTX 4090D, который дебютировал в прошлом году.

RTX 5090D, как и его предшественник, скорее всего, будет иметь сниженную общую вычислительную мощность, чтобы соответствовать требованиям экспорта.

GeForce RTX 5090D может выйти на рынок в начале 2024 года, что совпадет с китайским Новым годом 29 января, как стратегический намек на Год Дракона.