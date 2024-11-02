Математики ставят под сомнение "теорему о бесконечной обезьяне". Даже шанс того, что обезьяна сможет напечатать слово "банан", критично мал.

Как показывает новое исследование, вселенная исчерпает себя задолго до того, как обезьяна сможет повторить все произведения Шекспира, что бросает отрезвляющий свет на знаменитую теорему. Этот широко обсуждаемый мысленный эксперимент предполагает, что обезьяна, бесцельно печатающая на клавиатуре, в итоге рано или поздно напишет все произведения Шекспира – от "Укрощения строптивой" до сонета 154. Однако свежее исследование, опубликованное в журнале Franklin Open, говорит о том, что, хотя предпосылка теоремы справедлива в теории, она становится неактуальной, если ограничиться реальной продолжительностью жизни нашей Вселенной.

Утверждается, что пределы нашей вселенной накладывают суровый отпечаток на реальность. Недавнее исследование показывает, что времени жизни вселенной недостаточно для того, чтобы случайные нажатия клавиш достигли такой литературной изощренности.

"Теорема о бесконечной обезьяне касается только "бесконечного предела" – будь то безграничные обезьяны или безграничное время", – объясняет Стивен Вудкок, математик из Технологического университета Сиднея и ведущий автор исследования.

По данным исследования, вероятность того, что один шимпанзе напечатает слово "банан" в течение своей жизни, составляет около 5%.