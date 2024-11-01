Его основная цель – борьба с беспилотниками.

Недавно армия США продемонстрировала в Саудовской Аравии передового робота-собаку с искусственным интеллектом - Vision 60. Разработанное компанией Ghost Robotics, это устройство сочетает в себе мобильность и высокоточные возможности прицеливания для автономного поражения и нейтрализации беспилотных угроз. Оснащенный винтовкой AR-15/M16, Vision 60 использует электрооптические системы наведения на цель, что является значительным шагом на пути к автономной обороне поля боя.

Испытания Vision 60, о которых сообщает Military.com, представляют собой ключевую веху в постоянном стремлении военных разработать высокочувствительные и эффективные системы защиты от беспилотников. Поскольку использование беспилотников в зонах боевых действий становится все более интенсивным, необходимость в надежных защитных механизмах только возрастает. На кадрах испытаний видно, как робот выполняет "жесткое поражение" – прямой перехват и уничтожение воздушных угроз.

Компания Ghost Robotics подчеркивает универсальность робота Vision 60, разработанного для операций в сложных условиях и на пересеченной местности. Несмотря на то, что подобные роботы-собаки имеют ограниченное применение в бою, данное испытание является одной из первых публичных демонстраций полностью вооруженной версии, специально предназначенной для борьбы с БПЛА.