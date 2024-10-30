Даже в долларах эта сумма выглядит крайне значительно.

В понедельник российский суд наложил на компанию Google астрономический штраф в размере 2 ундециллионов рублей (2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000), как сообщает РБК, в ответ на блокировку 17 российских телеканалов. Примечательно, что штраф будет постоянно увеличиваться до тех пор, пока Google не восстановит доступ к этим каналам.

Для сравнения, Alphabet Inc., материнская компания Google, сообщила о валовой прибыли в размере 174 миллиардов долларов в 2023 году. Хотя эта сумма и значительна, она меркнет по сравнению с требованием российского суда. Финансовая нагрузка на Google может еще больше усугубиться, если компания не заплатит в течение девяти месяцев; как сообщает РБК, в этом случае Google понесет дополнительные штрафы, первоначально в размере 100 000 рублей за день невыполнения требований, которые будут удваиваться еженедельно, без установления верхнего предела.

Напряженность в отношениях между Google и российскими СМИ нарастает уже не первый год. По данным РБК, несколько отечественных СМИ, в том числе Царьград ТВ и РИА, подали жалобы на Google еще в 2020 году. Причиной блокировки их аккаунтов Google назвал "нарушение санкционного законодательства и правил торговли". Ответчиками по этому делу выступают компании Google LLC (США), Google Ireland и Google LLC (Россия).

Ставки обострились в начале 2022 года, когда YouTube начал вводить более широкие санкции на российские каналы, связанные с государством. Под блокировку попали Sputnik, НТВ, "Россия 24", RT и другие, а также "Думское телевидение".