Об инструментарии для удаления информации в сети знают далеко не все.

Стремление к стиранию цифровых данных стремительно набирает обороты, особенно в США, где почти половина пользователей интернета выражает сильное желание быть забытым в сети. Однако значительная часть этой категории населения по-прежнему не знает о шагах, необходимых для достижения данной цели.

Об этом стало известно в результате комплексного исследования, проведенного NordVPN, ведущим поставщиком виртуальных частных сетей, совместно с компанией Incogni, специализирующейся на удалении персональных данных. Вызывает тревогу тот факт, что процент людей, обеспокоенных своей приватностью в интернете, вырос с 30% в 2022 году до 35% в этом году.

Мариюс Бриедис, технический директор NordVPN, заявил:

"Изменение отношения людей и их растущая потребность в удалении своего присутствия в интернете подчеркивает тенденцию: люди больше не принимают пассивно идею о том, что их данные должны жить в сети вечно".

По заказу компаний NordVPN и Incogni исследователи из Cint опросили 6 800 участников в возрасте от 18 лет и старше в нескольких странах, включая США, Великобританию, Канаду, Германию, Францию, Испанию и Италию. Неудивительно, что американцы оказались самой обеспокоенной группой, за ними следуют канадцы.

В США 48% респондентов считают, что компании, собирающие, продающие или использующие их персональные данные в интересах третьих лиц, эксплуатируют их. Эти настроения являются основной причиной широко распространенного желания удалить личную информацию из интернета.

В дополнение к этому 40% американцев утверждают, что их имена не должны присутствовать в сети, а 41% выражают глубокое недоверие к сети. Кроме того, пятая часть респондентов опасается, что ими могут манипулировать посторонние лица.

Наиболее востребованной категорией для удаления являются финансовые данные: 64% участников опроса хотели бы стереть эту информацию. Вслед за ними треть респондентов хотят удалить старые профили на сайтах знакомств или в социальных сетях, а 31% стремятся удалить свои неловкие моменты.