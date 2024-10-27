Одновременно с этим будет доступна и OxygenOS 15.

Компания OnePlus официально приступила к распространению OxygenOS 15, своей новейшей операционной системы на базе Android 15. Обновление получат в общей сложности 16 устройств OnePlus в рамках открытой бета-версии, а финальная модель должна получить ОС к февралю 2025 года.





OxygenOS 15 представляет набор улучшений, в частности, более плавную анимацию и ряд функций на базе искусственного интеллекта, призванных упростить работу пользователя. Среди ключевых моментов – новый помощник ИИ в приложении "Заметки", который расширяет возможности ведения заметок; инструмент Circle to Search, предназначенный для интуитивного уточнения запросов пользователя; технология масштабирования изображений, использующая ИИ для более четкого изображения. Обновление обещает более плавный и отзывчивый интерфейс в сочетании с "умными" приложениями, адаптирующимися к поведению пользователя.

В официальном сообщении на своем форуме OnePlus поделилась графиком бета-версии Android 15 для этих 16 моделей, начиная с OnePlus 12 30 октября. Такой поэтапный выпуск гарантирует, что целый ряд устройств будет постепенно знакомиться с возможностями новой ОС.

Бета-версия, которая должна завершиться к февралю 2025 года, призвана донести усовершенствования Android 15 до широкого круга пользователей. Однако OnePlus отметила, что график может измениться в зависимости от отзывов тестирующих и совместимости устройств, так как на этапе бета-тестирования часто вносятся коррективы перед полноценным релизом.