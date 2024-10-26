Пока что никто из жителей на проблемы в работе не жаловался.

В Шотландии находятся одни из старейших в мире жилых домов, и этот факт осложняет путь страны к достижению экологических целей. Стареющие дома с недостаточной изоляцией делают отопление дорогостоящим и углеродоемким. Чтобы решить эти проблемы, Шотландия пробует инновационный подход: электрические обои – экологически чистую альтернативу отоплению, которая может вдохновить на подобные инициативы людей по всему миру.

В Глазго электрические обои устанавливаются в двенадцати многоквартирных домах в рамках пилотного проекта, направленного на оценку их жизнеспособности в уникальном жилищном фонде Шотландии.

Шотландские дома, особенно в Глазго, имеют серьезные препятствия на пути к энергоэффективности. Многие из этих зданий построены несколько веков назад, имеют недостаточную теплоизоляцию и устаревшие технологии строительства, что усугубляет потери тепла. Шотландские дома теряют тепло в три раза быстрее, чем среднеевропейские, что приводит к повышенному потреблению энергии и увеличению выбросов. Только в одном Глазго, по оценкам, насчитывается около 70 000 таких старых многоквартирных домов, что представляет собой серьезную проблему для декарбонизации.

В новых электрических обоях используются тонкие проводящие поверхности, которые можно наклеивать на стены или потолки. Состоящие из медных полос и графена или материалов на основе углерода, эти поверхности создают проводящий слой, который при активации испускает невидимое инфракрасное излучение.

Простота конструкции дает дополнительные преимущества. Исключая необходимость в газовом отоплении, она снижает риски, связанные с горением, – сырость, плесень и плохое качество воздуха, особенно в старых домах, где такие проблемы часто встречаются.