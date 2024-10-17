Сейчас её производительность на уровне Radeon 890M.

Недавно китайская игровая видеокарта MTT S80 от Moore Threads попала в заголовки газет благодаря своей рекордно низкой цене, предлагая впечатляющую стоимость за неплохие технические характеристики. Несмотря на это, MTT S80, флагманский продукт бренда, продолжает отставать от своих более именитых конкурентов, таких как AMD, NVIDIA и Intel. Однако последнее обновление программного обеспечения компании призвано изменить эту ситуацию.

Компания Moore Threads официально выпустила свой первый драйвер GPU с поддержкой DirectX 12 – критически важной функции для современных игр и бенчмарков. Примечательно, что это обновление появилось более чем через год после выпуска MTT S80. Благодаря поддержке DX12 карта теперь может запускать сотни новых игр, что является важным шагом в развитии игровой серии Moore Threads.

15 октября компания Moore Threads выпустила бета-версию своего драйвера DirectX 12, доступную для загрузки широкому кругу пользователей. Это позволило пользователям впервые испытать современные игры на отечественном оборудовании.

В настоящее время DirectX 12 поддерживают более 500 игр, включая такие крупные тайтлы, как Elden Ring и Death Stranding. С помощью нового бета-драйвера владельцы карт Moore Threads теперь могут попробовать запустить проекты на своем оборудовании.

Первые тесты производительности показывают, что ускорители Moore Threads делают успехи. По словам пользователя "Loschzwerg", протестировавшего MTT S80, карта набрала 3 783 балла в бенчмарке 3DMark Time Spy и 3 452 балла в графике – результат, близкий к Radeon 890M от AMD. Для сравнения, чип 890M в том же тесте набрал 3 491 балл.