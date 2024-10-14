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Kachka
Учёные создали крошечных биороботов, которые существуют между жизнью и смертью
Даже на нынешней стадии развития возможности их применения огромны.

Ученые уже давно исследуют границы жизни, но недавние открытия говорят о том, что мы ступаем на совершенно новую территорию.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Physiology, ученые представили новые методы, которые позволили им достичь того, что они называют "третьим состоянием" существования. Питер Нобл и Алекс Пожитков, биологи и соавторы обзора в статье The Conversation, утверждают, что это открытие поставит под сомнение и потенциально переосмыслит наше понимание клеточного поведения.

Особенно интригующим является не только существование этого так называемого третьего состояния, но и возможности, которые оно открывает. В течение многих лет ученые наблюдали, что организмы могут претерпевать неожиданные изменения, которые не поддаются прямому объяснению. Теперь, с разработкой этих новых биороботов, исследователи создали организмы с возможностями, выходящими за рамки их первоначального замысла.

Упомянутые учеными биороботы ведут себя непредсказуемо. Например, они могут восстанавливать поврежденные нейроны в соседней чашке Петри. Именно такое динамичное поведение делает данные организмы столь увлекательными – они функционируют на грани жизни и смерти.

На сегодняшний день возможности применения этих технологий огромны. Организмы могут проложить путь к созданию более сложных живых роботов, способных выполнять крайне затруднительные для человека задачи.

#техника #роботы #микроэлектроника #биороботы
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