Особенно консоль выигрывает в трассировке лучей.

Переход со стандартной PlayStation 5 на PS5 Pro сродни переходу с RTX 3060 или RTX 3060 Ti на RTX 4070. Это открывает визуальные возможности, которые раньше были недоступны.

В недавнем видеоролике на YouTube эксперты Digital Foundry поделились своими впечатлениями о грядущей консоли Sony среднего поколения после практической сессии. Они отметили, что в некоторых играх, таких как F1 24, где разработчики вложили значительные средства в оптимизацию для PS5 Pro, ощущения почти как от апгрейда видеокарты к следующему поколению. Даже если визуальные улучшения не столь значительны, PS5 Pro заметно выигрывает у игроков, использующих режим Performance Mode в требовательных играх. Однако для тех, кто использует базовую модель в режиме качества, разница может быть не столь заметна. При разрешении 4K и стандартном расстоянии просмотра качество изображения на базовой PS5 остается стабильным. Несмотря на высокую цену, PS5 Pro может стоить своих инвестиций.

Digital Foundry отметила одну особенность PlayStation 5 Pro – новый апскейлер PSSR. Благодаря этой технологии обновление кажется более значительным, чем можно было бы предположить по исходным характеристикам, улучшая качество изображения, особенно в средах с трассировкой лучей.