Ещё некоторая сумма была взята из национальной казны.

Дания обязалась перечислить Украине 4,2 млрд крон (около 628 млн долларов) на закупку оружия, причем значительная часть средств будет получена из замороженных российских активов, согласно заявлению Министерства обороны Дании.

Из этой общей суммы 434 млн долларов поступили именно из российских активов. Данная инициатива является частью продолжающегося сотрудничества между Данией и Украиной по увеличению закупок оружия через украинский военно-промышленный комплекс. В заявлении министерства, распространенном через социальную сеть X, подтверждается, что эти средства будут способствовать поставке оружия и техники украинского производства на передовую до конца 2024 года.

В соглашении подчеркивается, что Дания оказывает поддержку не только из национальной казны, но и за счет активов РФ, замороженных в рамках санкций ЕС. Эта сумма специально выделена для удовлетворения оборонных нужд Украины, укрепляя помощь Запада Киеву. Официальная документация, касающаяся планов по трансферу, была оформлена во время встречи в Киеве.