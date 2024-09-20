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Kachka
PlayStation 6 выйдет в двух разных версиях, одна из которых будет более доступной
Вероятно, между ними будет большая разница в производительности.

По сообщениям, компания Sony разрабатывает две разных SoC (System on Chips) для грядущей PlayStation 6, что указывает на то, что консоль следующего поколения может выйти в двух отдельных SKU. Это говорит о том, что Sony готовит как минимум две версии PlayStation 6, хотя пока неясно, повторяет ли это подход, использованный в Xbox Series X и Series S, или, возможно, указывает на наличие домашней консоли и портативного устройства.

Информацией поделился авторитетный инсайдер AMD Kepler на форумах NeoGAF. Хотя подробности остаются скудными, он отметил, что одна из двух моделей будет более доступной, что намекает на заметную разницу в мощности между ними.

Что касается аппаратного обеспечения PlayStation 6, то недавно агентство Reuters подтвердило, что главным поставщиком железа вновь станет компания AMD, продолжающая сотрудничество с Sony с предыдущего поколения. Интересно, что Intel была в числе потенциальных поставщиков, но в итоге проиграла из-за разногласий по поводу распределения прибыли. Еще одним камнем преткновения в переговорах стала обратная совместимость. Сообщалось, что Sony и Intel вели длительные переговоры о том, как система следующего поколения будет работать с играми предыдущих поколений.

#игры #sony #консоли #playstation 6 #ps6
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