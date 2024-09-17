Уже в третий раз подряд консоли Sony будут иметь железо AMD.

В последнее время Intel столкнулась с определенными проблемами в своих процессорных и производственных подразделениях. Пытаясь увеличить доходы, компания два года назад попыталась сломить господство AMD на рынке игровых консолей. Однако теперь выясняется, что Intel упустила потенциально выгодную сделку и может потерять десятки миллиардов прибыли.

Согласно анонимным источникам, Intel сделала неудачное предложение на разработку и производство чипов для игровой приставки нового поколения Sony PlayStation 6. Уже третье поколение подряд Sony выбирает процессоры AMD, а производством полупроводников занимается TSMC.

Сообщается, что Sony изначально проявила интерес к технологическим узлам Intel для PlayStation 6, особенно после того, как в 2021 году Intel объявила о запуске нового завода, который начал работу в феврале. Переговоры между Intel и Sony начались в следующем году и были направлены на разработку чипа следующего поколения.

Эти переговоры были весьма обширными и включали в себя встречи между генеральными директорами, руководителями высшего звена и инженерами в течение нескольких месяцев. Это позволило предположить, что Sony серьезно рассматривала предложение Intel. Однако разногласия по поводу нормы прибыли на чип в конечном итоге сорвали сделку. В итоге AMD вместе с Broadcom перебили цену Intel, продолжив свое многолетнее сотрудничество с PlayStation и Xbox.

Еще одним важным фактором стала обратная совместимость. Консоли PlayStation 5 и Xbox Series были разработаны для поддержки игр от своих предшественников, PlayStation 4 и Xbox One, которые использовали архитектуру AMD x86. Повторить это с процессорами Intel было бы сложнее и дороже, хотя никто не утверждает, что это было бы невыполнимо.

Получение контракта могло принести аппаратному и производственному секторам Intel около 30 млрд долларов дохода. Учитывая текущие проблемы компании, эта упущенная возможность приобретает особое значение. Intel столкнулась с несколькими неудачами, в том числе с отсутствием всплеска спроса на продукцию, связанную с ИИ, потерей доли рынка процессоров для центров обработки данных и спорными успехами в литейном бизнесе.