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Kachka
Показан умный SSD на 8Tb за $2 200
Конкуренты продают такой же объём за $550.

Компания Iodyne уже давно ориентируется на профессионалов в области видеопроизводства, и ее последняя модель – "умный диск" Pro Mini – не является исключением. Этот портативный SSD-накопитель, оснащенный новыми функциями, обеспечивает уровень производительности, значительно превышающий возможности стандартных потребительских устройств, хотя его цена и делает его недоступным для большинства.

Предварительные заказы на Iodyne Pro Mini уже открыты, а поставки запланированы на первый квартал 2025 года. Накопитель выпускается в двух конфигурациях – 4Tb и 8Tb по цене в $1 500 и $2 200 соответственно. Для сравнения, 8Tb T5 Evo от Samsung стоит всего $549, но Pro Mini предназначен для более требовательных приложений.

Одной из главных причин такой высокой цены Pro Mini является его способность поддерживать высокую скорость передачи данных без теплового дросселирования. В то время как многие портативные SSD-накопители по-прежнему используют USB 3.2, Pro Mini поддерживает USB 4 и Thunderbolt, обеспечивая скорость до 40 ГБ/с. Отмечается, что она сохраняется даже при интенсивном использовании благодаря двойным модулям твердотельного охлаждения AirJet, что является отличительной особенностью портативных накопителей.

Еще один примечательный аспект Pro Mini – его 2,1-дюймовый e-ink экран. На него можно выводить различную информацию, например, названия устройств, QR-коды, штрих-коды и даже логотипы или контактные данные. В отличие от традиционных экранов, e-ink дисплей остается видимым даже при выключенном питании накопителя, сохраняя важную информацию в течение длительного времени.

Для большего удобства Pro Mini оснащен перезаряжаемым внутренним аккумулятором, что позволяет отслеживать его с помощью встроенных приложений Find My для iOS и Android. Кроме того, накопитель может издавать звук или мигать светодиодом, чтобы определить его местонахождение, когда он находится поблизости.

#ssd #накопители #умные устройства
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