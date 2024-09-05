Значительный прирост наблюдается и у RTX 5080.

Грядущие видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080, как ожидается, получат окончательный дизайн в этом месяце, согласно свежим отчетам издания Benchlife. Это контрастирует с более ранними слухами о возможных задержках и мощности до 600W. Несмотря на спекуляции относительно требований к мощности и охлаждению, Benchlife сообщает, что прогресс идет по плану, и дизайн ускорителей нового поколения "Blackwell" должен быть завершен в ближайшее время.

Ранее рассматривался вариант с модулем охлаждения мощностью 400W, но, похоже, он был отменен. Однако модуль охлаждения мощностью 600W остается активным, а производственные источники подтверждают, что NVIDIA работает над пятью различными картами GeForce RTX. В настоящее время ожидается, что GeForce RTX 5090 будет иметь TGP на уровне 550W, а RTX 5080 – 350W.

Если не произойдет никаких неожиданных изменений, NVIDIA планирует официальный запуск RTX 5090 и RTX 5080 в сентябре этого года, а дальнейшие подробности появятся в ближайшее время.

Ожидаемые показатели энергопотребления указывают на значительное увеличение по сравнению с текущим поколением. TGP RTX 5090 мощностью 550W на 22% больше, чем у RTX 4090 (450W), а RTX 5080 мощностью 350W – на 9,3% больше, чем у RTX 4080 (320W).