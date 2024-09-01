Помогло в исследовании машинное обучение.

Литий-ионные батареи являются неотъемлемой частью современной электроники и продолжающегося перехода к инфраструктуре возобновляемых источников энергии. Недавно исследователи обнаружили простой метод, который может увеличить срок службы батарей и упростить производство, снизив тем самым затраты.

Производство литий-ионных батарей, особенно для электромобилей и различных электронных устройств, – сложный и трудоемкий процесс. Производители находятся в постоянном поиске более быстрых технологий производства без снижения качества. Однако сложный характер этого процесса затрудняет анализ влияния различных методов производства на характеристики аккумуляторов.

Недавнее исследование показало, что применение более высоких, чем обычно, токов на начальном этапе зарядки литий-ионных аккумуляторов может продлить срок их службы на 50%. Кроме того, такой подход значительно сокращает время создания устройств.

Исследователи признали, что многочисленные переменные, связанные с производством батарей, часто делают всестороннее тестирование практически неэффективным. Однако, интегрировав машинное обучение в свое исследование, они выявили простую, но эффективную стратегию увеличения срока службы батарей и потенциального снижения производственных затрат. В эксперименте участвовали 186 батарей, подвергнутых одному и тому же циклу старения при 62 различных производственных стратегиях. Результаты показали, что намеренная жертва небольшим количеством лития и, следовательно, некоторой начальной зарядной емкостью позволила батареям поддерживать более высокую зарядную емкость в течение долгого времени.

Когда литий-ионные аккумуляторы подвергаются многократным циклам зарядки, их способность сохранять энергию снижается. Эта деградация побудила исследователей и производителей искать способы продления срока службы аккумуляторов. Многие производители смартфонов уже интегрировали функции умной зарядки в операционные системы своих устройств, чтобы помочь сохранить здоровье батареи