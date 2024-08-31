На вооружении будут находиться две модели БПЛА.

Беспилотники Switchblade, получившие признание благодаря своим возможностям точного наведения, представляют собой значительное достижение в современной войне. Эти летательные аппараты могут висеть над полем боя до 40 минут, обеспечивая войскам прямую видеотрансляцию, прежде чем выполнить свою задачу, нанеся удар-камикадзе. Армия США активно разрабатывает эти беспилотники, чтобы расширить свои возможности по нейтрализации бронетехники, танков и противников, скрытых за укрытиями.

Компания AeroVironment, производитель данной техники, недавно заключила контракт на сумму 990 млн долларов на поставку армии США своих проверенных в боях беспилотных систем Lethal Unmanned Systems в течение следующих пяти лет. Этот контракт является первым крупномасштабным проектом армии по оснащению солдат переносными беспилотными боеприпасами. Хотя компания AeroVironment не раскрыла конкретные объемы поставок, ее представитель подтвердил, что соглашение включает в себя создание двух вариантов беспилотников: Switchblade 300 и Switchblade 600. Компания ожидает начала поставок в ближайшем будущем.

Switchblade 300, меньшая из двух моделей, запускается из компактного тубуса, который легко переносится пехотинцами. Она может находиться в воздухе в течение 20 минут с радиусом действия до 30 километров и может быть развернута с наземных, морских или мобильных платформ. Благодаря низкой акустической заметности ее трудно обнаружить даже на близком расстоянии.

С другой стороны, вариант Switchblade 600 обладает расширенными возможностями: время нахождения в режиме бездействия составляет 40 минут, а дальность полета – до 40 километров. Он оснащен той же противотанковой боеголовкой, что и ракета Javelin, что делает беспилотник грозным средством борьбы с тяжело бронированными целями.

Оба варианта оснащены электрооптическими и инфракрасными камерами, позволяющими операторам вести разведку или вручную наводить беспилотники на цели.