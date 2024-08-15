Общая сумма замороженных активов составляет $7 млрд

С 2022 года различные национальные банки ЕС не раз блокировали финансовые активы России вследствие санкций. Учитывая солидность общей суммы замороженных активов в Европе (более $50 млрд), страны G7 недавно обсуждали выделение средств Украине в качестве временного займа с возможность возвращения. Эти планы на будущее подтвердила Министр финансов США Джанет Йеллен. Когда конкретно обещают ожидать транш и состоится ли он вообще, сейчас публично не обсуждается.

По данным Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO), помимо замороженных ранее средств России в стране, с апреля дополнительно заблокировали около 1,3 млрд франков ($1,5 млрд), 17 объектов недвижимости, множество спортивных и гоночных автомобилей высшего класса, а также некоторое имущество физических и юридических лиц, которые подпали под санкции. Общая сумма замороженных активов РФ в Швейцарии теперь составляет $7 млрд (665 млрд рублей по текущему курсу).

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В документе, приложенном к решению, отмечается, что какие-то активы могут быть заморожены предварительно, а после выяснения обстоятельств их разблокируют.