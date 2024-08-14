RGB-подсветка была добавлена почти во все компоненты.

Зак Фридман, известный ютубер, недавно взялся за создание самого насыщенного RGB ПК в истории. Хотя в проекте использовалось множество готовых RGB-компонентов, именно пользовательские модификации действительно выделили эту сборку. Пожалуй, самым ярким элементом всей системы стала работа над корпусом Fractal Design North XL.

Эта идеальная RGB-станция, разработанная Фридманом, естественно, включает в себя компоненты самого высшего класса.

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Вместо премиальной материнской платы MEG Z790 GODLIKE Фридман выбрал MSI MEG Z790 ACE. Ключевое различие между этими двумя моделями заключается во включении ЖК-экрана в версию GODLIKE, который, хотя и полезен для отображения системных показателей, не обладает такой привлекательностью, как светодиодный дисплей.

Когда дело дошло до процессора, ютубер выбрал Intel Core i9-13900K, отдав предпочтение его стабильности перед чуть более продвинутым Core i9-13900KS.

Не каждый компонент в системе может похвастаться RGB-подсветкой. Например, жесткий диск Toshiba X300 22Tb и корпус Fractal Design North XL не имеют встроенных RGB-функций.

Первая серьезная модификация коснулась деревянной передней панели Fractal Design North XL. Изначально Фридман попытался разобрать панель, чтобы вставить RGB-подсветку за дерево. Однако массивная конструкция корпуса сделала эту задачу практически невыполнимой. В результате энтузиаст изготовил кастомную новую переднюю панель, используя алюминиевые RGB-каналы.

Основные компоненты:

Процессор: Intel Core i9-13900K

Память: 96Gb G.SKILL Z5 Trident RGB

Графика: MSI RTX 4090 Suprim Liquid X

Материнская плата: MSI MEG Z790 ACE

Пожалуй, самой удивительной модификацией стало изменение корпуса жесткого диска объемом 22Tb. Фридман заменил стандартную металлическую крышку на специальную акриловую, в которую встроены RGB-подсветки, освещающие внутренние механизмы диска. Это изменение не только повысило визуальную привлекательность системы, но и позволило наблюдателям увидеть рычаг чтения/записи диска в действии.