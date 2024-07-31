Наибольшая выплата установлена в Москве – почти 2 миллиона рублей.

Источники утверждают, что Владимир Путин подписал указ, который закрепил увеличение единоразовых выплат за подписанный контракт с Минобороны: если раньше они составляли до 200 000 рублей в регионах, то теперь сумма будет составлять не меньше 400 000 рублей.

Сообщается, что в каждом регионе размер выплаты установлен разный. Например, в Дагестане платят 500 000 рублей, в Краснодарском крае уже 1 миллион рублей, а наивысшие выплаты в Петербурге и Москве – 1,8 и 1,9 млн рублей соответственно.

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Кроме того, Владимир Путин помимо выплаты в 400 000 рублей поручил должностным лицам регионов выплачивать еще столько же за счет самих субъектов, однако сумма может меняться в зависимости от их годового бюджета и способности организовывать выплаты в достаточном количестве.

По данным финансовых аналитиков, расходы на выплаты составят 8,2% всего федерального бюджета РФ на 2024 год.