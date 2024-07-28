В первое время инструмент будет доступен не всем.

OpenAI, похоже, готова выйти на конкурентный рынок поисковых систем, позиционируя себя против таких признанных гигантов, как Google и Bing. В четверг компания представила SearchGPT, поисковую функцию, нацеленную на предоставление своевременных ответов на запросы пользователей путем поиска информации в интернете.

С точки зрения пользовательского интерфейса SearchGPT очень напоминает существующую платформу OpenAI ChatGPT. Пользователи вводят запрос, и SearchGPT предоставляет информацию и изображения из интернета, дополненные ссылками на соответствующие источники. Это позволяет задать последующие вопросы или продолжить изучение смежных тем в боковой панели.

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Некоторые поисковые запросы адаптируются в зависимости от местоположения пользователя. Согласно документу поддержки OpenAI, SearchGPT собирает и передает общие данные о местоположении сторонним поисковым провайдерам, чтобы повысить точность результатов, например, показать ближайшие рестораны или текущие погодные условия. Кроме того, пользователи могут выбрать передачу более точных данных о местоположении с помощью тумблера в меню настроек.

SearchGPT работает на основе моделей OpenAI, в частности GPT-3.5, GPT-4 и усовершенствованной GPT-4o. Описываемый как прототип, SearchGPT первоначально будет доступен лишь небольшой группе пользователей. В будущем OpenAI также планирует интегрировать некоторые функции SearchGPT в ChatGPT.