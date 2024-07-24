Она может оказаться на 15% мощнее RTX 5090.

По сообщениям Overclock3D.net и RedGamingTech, NVIDIA готовит видеокарту TITAN на базе Blackwell, которая обещает обеспечить беспрецедентную производительность, потенциально превосходящую даже грядущую GeForce RTX 5090. Новость о намерении NVIDIA разработать эту high-end видеокарту была подтверждена инсайдером kopite7kimi, известным утечкой информации об аппаратном обеспечении.

По слухам, топовая NVIDIA RTX 5000 TITAN будет построена на базе графического процессора GB202 и сможет похвастаться 63%-м приростом производительности по сравнению с GeForce RTX 4090 и 15%-м приростом над GeForce RTX 5090. Однако спецификации этой предполагаемой карты остаются неизвестными, а учитывая, что до выхода потребительских продуктов на базе Blackwell еще два-три квартала, к любой информации следует относиться с осторожностью.

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В настоящее время инсайдер kopite7kimi лишь подтвердил, что линейка следующего поколения NVIDIA включает как минимум одну видеокарту на базе GB202. Это может быть GeForce RTX 5090, которая, как ожидается, войдет в число топовых видеокарт, или RTX 5090 Ti, или RTX 5000 TITAN

"Самая большая проблема заключается в том, будет ли он действительно использоваться для продажи", – отметил kopite7kimi.