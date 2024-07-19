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Kachka
Сотрудник Bethesda публиковал на Pinterest изображения, намекающие на сеттинг The Elder Scrolls VI
До выхода игры ещё не менее 3 лет.

Недавние находки вызвали интерес к потенциальному сеттингу The Elder Scrolls VI, игры, окутанной тайной с момента ее анонса. Несмотря на скудность официально опубликованных подробностей, находка на Reddit пользователя nitsuaztnarf пролила свет на этот вопрос.

Наблюдательный пользователь Reddit обнаружил активный аккаунт на Pinterest под управлением сотрудника Bethesda Game Studios, наполненный концептами грядущей игры. Судя по характеру этих значков, действие будет происходить в Хаммерфелле, обширной провинции в западной части Тамриэля. Известный крайне разнообразными ландшафтами, Хаммерфелл включает в себя джунгли, лесистые горные хребты, субтропические луга, болота и пустыни. Это предположение совпадает с давними слухами и, похоже, подтверждается последними данными.

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Интригу добавляет тот факт, что с момента выхода Starfield данный профиль на Pinterest преимущественно размещал изображения, а не другого рода информацию. Такая активность намекает на то, что эти инсайды действительно относятся к The Elder Scrolls VI. Примечательно, что вскоре после появления информации на Reddit профиль был переведен в приватный режим, что свидетельствует о возможной попытке скрыть непреднамеренные действия.

Официальная информация о The Elder Scrolls VI по-прежнему ограничена. Впервые игра была анонсирована в 2018 году вместе со Starfield, однако до ее выхода еще не менее трёх лет. По словам Тодда Говарда, игра задумывалась как абсолютный симулятор фэнтезийного мира, обещающий значительный скачок вперед по сравнению с предшественником. В настоящее время The Elder Scrolls VI находится на неизвестной стадии разработки.

#игры #bethesda #the elder scrolls #the elder scrolls vi #the elder scrolls 6
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