Серьёзно изменить физиологию тела могут смартфоны и компьютеры.

Рассуждения о внешнем виде человека в 3000 году могут показаться обычным упражнением в футурологии, однако современные ученые рассматривают совершенно иные возможности нашей эволюционной траектории. Они утверждают, что человечество стоит на переломном этапе: мы должны либо адаптироваться к быстро меняющейся окружающей среде, либо столкнуться с риском упадка, который может привести к физическим деформациям.

При этом основное внимание уделяется не цвету кожи или цвету лица, а более широким аспектам человеческой физиологии и тому, как она может трансформироваться в ответ на новые воздействия окружающей среды.

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С 1978 по 1982 год американский ситком "Морк и Минди" вывел на малый экран частично человеческого инопланетянина по имени Морк, которого сыграл покойный комик Робин Уильямс, вместе с его полностью человеческой спутницей Минди, которую изображала Пэм Доубер. Этот культурный артефакт иронично предвосхищает современные научные достижения.

Недавно была разработана 3D-модель "Минди", которая пришла на смену модели "Эмма", созданной в 2019 году, чтобы подчеркнуть последствия плохих условий труда. Модель "Эмма" появилась в результате обширного исследования, в ходе которого было опрошено более трех тысяч сотрудников, рассказавших о своих проблемах со здоровьем и тревогах на рабочем месте.

Минди, с другой стороны, является продуктом эпохи, наступившей после принятия COVID-19, и отражает переход к удаленной работе и ее последствия для человеческого организма. Эта модель – результат симуляций, прогнозирующих, как наши тела могут адаптироваться в течение следующих восьми десятилетий.

Научные исследования нашего будущего облика должны оставаться объективными. Однако на исследования могут влиять те, кто преследует определенные цели. Модель Минди, например, была задумана для того, чтобы снять опасения по поводу того, как широкое использование смартфонов и компьютеров может изменить нашу физиологию.

Учитывая почти повсеместную зависимость от технологий, исследователи могут предсказать потенциальные телесные адаптации. В этом исследовании наше будущее рассматривается в несколько антиутопических терминах, учитывая то, как глубоко окружающая среда и инструменты формируют нас.

Возможно, у людей к 3000 году появятся когтеподобные руки, лучше подходящие для держания смартфонов, и шеи, постоянно наклоненные вперед для просмотра экранов. Горбатая осанка, напоминающая о нашем прошлом, может появиться вновь, если сидение за столами и наклоны над устройствами останутся повсеместными. Если сегодня мы можем напрягать мышцы шеи, постоянно глядя вниз, то в будущем это может стать нашей естественной позой.

Более того, привычное использование смартфонов может изменить структуру наших рук, изменив положение локтей и кистей. Пока мы постоянно прокручиваем страницы, пишем сообщения и подносим устройства к ушам, наши тела адаптируются.