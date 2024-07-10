Всё событие будет разворачиваться до октября.

Долгожданный третий акт события Dota 2 Crownfall наконец-то стартовал, представив файтинг в стиле Street Fighter в клиенте Dota.

Выпущенный за одну ночь, третий акт Crownfall продолжает эпическую историю, которая разворачивалась на протяжении нескольких месяцев. В этой части появилась новая карта мира, которую можно исследовать, а также ожидаемые косметические и сюжетные элементы. Кроме того, игроков ждет новый комикс, развивающий сюжет по мере прохождения.

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Одно из заметных дополнений в третьем акте – новый лутбокс с коллекционным кэшем, в который входят косметические предметы, получившие наибольшее количество голосов в ходе недавнего голосования сообщества. Некоторые из этих наборов настолько впечатлили игроков, что Valve добавила новый слот для арканы на Джаггернаута и Пуджа. Новые слоты позволят геймерам экипировать арканный предмет героя вместе с другими наборами.

Однако главной особенностью третьего акта является новая мини-игра в стиле Street Fighter, доступная в клиенте Dota 2. Игроки могут выбрать одного из пяти героев – Marci, Bristleback, Tusk, Vengeful Spirit или Dawnbreaker, – и принять участие в 2D-файтинге. Судя по первым впечатлениям, эта мини-игра обладает удивительной глубиной, и многие игроки могут вскоре потребовать, чтобы она была разработана в виде отдельного мини-приложения.

Хотя мини-игра, скорее всего, исчезнет после завершения события Crownfall, у игроков есть время до октября, чтобы насладиться всем событием, из-за задержек в некоторых актах. Такое увеличение сроков позволяет предположить, что финальный акт Crownfall также будет отложен, скорее всего, до середины-конца августа, что даст игрокам больше времени для завершения всех квестов.

Примечательно, что патч не содержит никаких изменений игрового баланса Dota 2.