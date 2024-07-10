В Boost частота должна быть еще выше.

В топовой видеокарте нового поколения NVIDIA GeForce RTX 5090, по слухам, базовая тактовая частота чипа приблизится к отметке 3 ГГц, что является значительным скачком по сравнению с RTX 4090.

Последние предположения исходят от Panzerlied, участника форума Chiphell, который ранее поделился подробностями о графических ускорителях Blackwell. Хотя NVIDIA еще не подтвердила подробности о новых видеокартах, генеральный директор Дженсен Хуанг намекнул во время сессии вопросов и ответов на выставке Computex, что новое поколение 50-й серии заслуживает внимания, и что он с нетерпением ждет обсуждения этой темы в будущем.

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Предполагается, что базовая тактовая частота RTX 5090 составит около 2,9 ГГц и почти достигнет порога в 3 ГГц. Для сравнения, текущий флагман RTX 4090 может похвастаться базовой тактовой частотой на уровне 2235 МГц, что означает 30%-й прирост производительности.

Для сравнения спецификаций:

GeForce RTX 5090: 512-битная шина, ~2900 МГц базовая частота, 28Gb GDDR7

GeForce RTX 4090: 384-битная шина, 2235 МГц базовая частота, 24Gb GDDR6X

Дебют GeForce RTX 5090, наряду с RTX 5080, ожидается в конце этого года. Однако есть основания полагать, что запуск семейства Blackwell может быть отложен до начала 2025 года.