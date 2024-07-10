Эта инициатива направлена на защиту интернет-связи от преднамеренных атак.

В последнее время усилилась обеспокоенность по поводу уязвимости подводных кабелей, которые имеют решающее значение для подключения к интернету. В ответ на это NATO финансирует проект по изучению альтернативных вариантов сохранения работоспособности интернета в случае саботажа этих кабелей, в частности путем перенаправления данных через спутники.

Усиление геополитической напряженности подтвердило опасения, что такие страны, как Китай и КНДР, могут атаковать подводные кабели во время военных конфликтов. Данная угроза не лишена прецедентов: йеменские хуситы уже подозревались в повреждении кабелей в Красном море в феврале, что повлияло на 17% мирового интернет-трафика. Аналогичным образом, в октябре Швеция сообщила, что повреждение балтийского подводного кабеля, соединяющего Эстонию и Швецию, было преднамеренным.

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По данным Bloomberg, исследователи из США, Исландии, Швеции и Швейцарии совместно разрабатывают метод автоматического перенаправления интернет-трафика со взломанных подводных кабелей на спутниковые сети. Эта инициатива направлена на защиту интернет-связи как от преднамеренных атак, так и от стихийных бедствий.

NATO поддерживает данную инициативу в рамках своей программы, которая выделила 433 600 долларов из бюджета проекта в 2,5 млн долларов.