Поклонники Grand Theft Auto V уже давно предполагают, что крупное DLC или расширение так и не появились, потому что Rockstar Games переключила свое внимание на GTA Online, что было обусловлено монументальным и продолжительным успехом последней. Теперь эта теория нашла поддержку у бывшего сотрудника Rockstar Games Джо Рубино, который ранее работал художником-оператором над Max Payne 3 и GTA V.
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В откровенном интервью с ютубером SanInPlay Рубино пролил свет на внутреннюю динамику в Rockstar после запуска GTA V. Он сказал:
"После выхода Grand Theft Auto V многие члены команды переключились на работу над Red Dead Redemption 2. Тем временем я начал работу над отдельным проектом DLC для GTA V, который в итоге так и не увидел свет. Этот проект был моей основной обязанностью – я был одним из главных редакторов и художников-операторов, принимал активное участие в постановочной работе".
"Наша команда была по сути разделена: одни сосредоточились на GTA Online, другие, включая меня, работали над этим DLC, в котором очень ярко проявил себя Стивен Огг (актер, изображающий Тревора)".
Рубино объяснил, что в конечном итоге внимание команды сместилось в сторону Red Dead Redemption 2, при этом усилия между проектами пересекались. Отложенное DLC не было полностью заброшено; некоторые элементы были использованы для более поздних версий GTA Online. Такое перенаправление ресурсов было вызвано беспрецедентным финансовым успехом GTA Online, из-за которого стало сложно оправдать продолжение отдельного проекта DLC. Размышляя над этим решением, он отметил:
"Когда GTA Online вышла на рынок, она стала генератором огромных доходов и пользовалась популярностью у игроков. Поэтому было сложно утверждать, что отдельное DLC может конкурировать с таким успехом. Оглядываясь назад, я считаю, что оба проекта могли бы сосуществовать. Однако это было бизнес-решение, которое в конечном итоге приняли руководители".