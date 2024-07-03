Благодаря этой технологии трансплантация мозга может стать намного проще.

Взаимодействие мозга с компьютером сопряжено с огромными трудностями. Этот процесс требует декодирования сложных нейронных сигналов, обеспечения биосовместимости и предотвращения иммунных реакций, а также решения других проблем. Для обеспечения бесперебойной связи между органическими и неорганическими системами требуются передовые алгоритмы и точное нейронное картирование. Недавние исследования показывают, что выращенные в лаборатории "органоиды" могут помочь преодолеть некоторые из этих препятствий.

Китайские исследователи из Тяньцзиньского университета и Южного университета науки и технологии стали первопроходцами в создании революционной разработки: робота, который питается от крошечного органоида, полученного из стволовых клеток человека и привитого к нейронному интерфейсу. Эта инновационная система позволяет роботу обучаться таким задачам, как избегание препятствий и манипулирование объектами.

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Названная "первой в мире интеллектуальной системой комплексного информационного взаимодействия "мозг-чип" с открытым исходным кодом", эта технология знаменует собой большой скачок в развитии интерфейсов "мозг-компьютер" – устройств, облегчающих коммуникацию между нейронными и вычислительными сигналами.

Как сообщает South China Morning Post, ученые вырастили органоиды из человеческих стволовых клеток, которые обладают способностью превращаться в различные типы клеток, включая нервные ткани. Эти синтетические органические клетки мозга подключены к нейронному интерфейсу робота, что позволяет взаимодействовать между нейронной тканью и системами робота. Хотя представленные изображения розового вещества мозга являются лишь макетом, реальные органоиды значительно меньше.

Помимо непосредственного применения в робототехнике, исследователи надеются использовать органоиды для восстановления мозга путем трансплантации, что может принести пользу жертвам инсульта и людям с травмами.