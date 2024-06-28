С ней робот может даже улыбаться.

Ученые из Токийского университета добились значительного прорыва в нанесении кожи из биологических клеток на лицо робота, обеспечив ее гладкое "прилипание" даже во время улыбки робота. Это достижение имеет огромный потенциал как для медицинских, так и для косметических исследований. Кроме того, реалистичные улыбающиеся роботы могут со временем найти широкое применение на рабочих местах и в социальной сфере.

Под руководством профессора Шоджи Такеучи исследовательская группа из Токийского университета открыла метод привязки биологической кожной ткани к гуманоидным роботам, улучшая их реалистичный внешний вид. Черпая вдохновение в связках человеческой кожи, команда использовала специально разработанные перфорации на лице робота, чтобы облегчить приклеивание слоя кожи.

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В своих экспериментах команда успешно прикрепила живые слои кожи к 3D-модели человеческого лица и к меньшему 2D-"лицу", оснащенному роботизированными приводами. Впечатляет то, что кожа не только идеально прилипала, но и выдерживала манипуляции с приводами, формируя рудиментарное улыбающееся выражение лица.

Традиционные методы, такие как использование крючков для прикрепления кожных тканей к твердым поверхностям часто ограничивали типы поверхностей и могли привести к их повреждению во время движения. Инновационное использование новых методов позволяет прикреплять кожу практически к любой поверхности. Важнейшим элементом инновационного прорыва стала разработка специального коллагенового геля.