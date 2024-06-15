Самые продвинутые функции будут доступны с iPhone 12.

Новая операционная система iOS 18 будет доступна для загрузки на все iPhone, начиная с iPhone XS в конце этого года, скорее всего, в сентябре. Это отличная новость для пользователей, которые еще не обновились до последних моделей iPhone. Однако важно отметить, что из-за устаревших чипсетов в старых устройствах некоторые менее важные функции iOS 18 будут недоступны.

Вот несколько ключевых функций iOS 18, совместимых со старыми моделями iPhone:

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Расширенная настройка главного экрана

Одним из самых интересных обновлений iOS 18 является расширенная настройка главного экрана. Впервые пользователи смартфонов Apple смогут переместить приложения в нижнюю или боковую часть экрана, освободив место для обоев. Кроме того, можно запустить новый темный режим для иконок приложений, скрыть названия приложений и добавить различные цветовые оттенки для создания минималистичного дизайна.

Обновления в Сообщениях

iOS 18 привнесла значительные улучшения в приложение Сообщения: пользователи смогут реагировать на сообщения с помощью любых эмодзи, планировать их отправку на будущее, а также форматировать текст с помощью подчеркивания и анимационных эффектов. Кроме того, Сообщения будут поддерживать стандарт RCS, что улучшит работу с СМС для пользователей устройств, не принадлежащих Apple.

Переработанный центр управления

iOS 18 позволит разделить Центр управления на отдельные группы функций, такие как "Медиа" и "Дом", и изменить размер виджетов. Кроме того, пользователи наконец-то смогут изменять, какие виджеты Центра управления будут отображаться на экране блокировки.

Блокировка приложений с аутентификацией по ID

Для пользователей, заботящихся о конфиденциальности и безопасности, в iOS 18 появилась функция аутентификации всех приложений с помощью Face ID (или пароля).

Apple Passwords

Наряду с улучшением конфиденциальности в iOS 18 появилось приложение Apple Passwords. С его помощью можно управлять паролями, кодами проверки, ключами и другими учетными данными прямо с iPhone.