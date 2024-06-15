Поколение Radeon 700M существенно отстаёт.

Последние сведения об iGPU AMD Radeon 800M на базе RDNA 3.5 свидетельствуют о значительном росте графической производительности. Эту информацию, полученную от Golden Pig Upgrade на сайте Bilibili, подтверждают результаты тестов, сделанных в ноутбуках MSI на базе Ryzen AI 300, представленных на выставке Computex 2024. Грядущие интегрированные GPU обещают превзойти своих предшественников RDNA3 Radeon 700M.

Важно отметить, что в ноутбуках MSI, представленных на выставке Computex 2024, использовались инженерные образцы чипов AMD Ryzen AI 300. В основе этих прототипов лежит процессор Ryzen AI 9 HX 370, флагманская модель AMD. Этот процессор может похвастать 12 ядрами на базе архитектуры Zen 5, 24 потоками и топовым iGPU Radeon 890M, оснащенным 16 вычислительными блоками.

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Согласно проведенным тестам, iGPU AMD Radeon 800M (890M) набрал более 3600 баллов в бенчмарке 3DMark Time Spy Graphics. Кроме того, был запущен бенчмарк Cinebench R23, показавший результат в одноядерном режиме более 2000 баллов, а в многопоточном – более 20 000 баллов. Это говорит о повышении общей производительности более чем на 20% по сравнению с нынешним поколением.

Графический результат 3DMark Time Spy более 3600 баллов позволяет AMD Radeon 890M iGPU приблизиться к мобильной видеокарте GeForce RTX 2050.